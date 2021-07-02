513 нижегородцев вернулись из-за границы с коронавирусом

Нижегородским управлением Роспотребнадзора составлены 430 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, не выполняющих установленные требования. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Эта статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве. - Если же эти действия (бездействия), повлекут причинение вреда здоровью других людей, то размер штрафа в этом случае составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

По данным на 30 июня, 147 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 миллион 185 тысяч рублей. Остальные дела пока находятся на рассмотрении в судах.

- В общей сложности, за период с 1 августа 2020 года по 30 июня 2021 года из-за рубежа с коронавирусом вернулись 513 нижегородцев, - рассказали в ведомстве. - Контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 продолжается.