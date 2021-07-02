Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» закончились в Нижегородской области

В Нижегородской области закончились запасы вакцины «ЭпиВакКороны» и «КовиВак». Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давил Мелик-Гусейнов.

- Предварительная запись на эти вакцины приостанавливается, - рассказал министр здравоохранения. – Ожидаем поставку следующих партий. Продолжается вакцинация препаратом Спутник. Ожидается поставка 50 тысяч доз в ближайшие пять дней.

Напомним, ранее мы публиковали полный список пунктов вакцинации. Сейчас сделать прививку в Нижнем Новгороде можно как в больницах, так и в мобильных пунктах вакцинации.

По данным на 30 июня 2021 года, в Нижегородской области от коронавируса вакцинировались уже 482 тысячи нижегородцев. В ближайшие дни эта цифра будет только увеличиваться.