Остановку «Метро Пролетарская» в Нижнем Новгороде перенесли со 2 июля

Автобусную остановку «Метро Пролетарская» в Нижнем Новгороде перенесли на новое местосо 2 июля и до окончания работ по сносу павильона над сходом №4 в метрополитен. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Теперь посадка и высадка пассажиров будет происходить на 40 метров дальше по направлению к перекрёстку проспекта Ленина и улицы Новикова Прибоя.
Нижегородцам советуют быть крайне внимательными.
Напомним, что на проспекте Гагарина стартовали работы по замене асфальта. Отмечается, что в ходе проведения работ будут вноситься изменения в организацию движения транспорта.
Также до 7 июля прекращено движение на улице Семашко. Ограничения там введены в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
Ещё одно ограничение действует на улице Новой между домами №24 и №20. Там проезд транспорта запрещён до 26 июля.
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