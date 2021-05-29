На улице Семашко перекроют движение до 7 июля

На улице Семашко в Нижнем Новгороде будет временно прекращено движение в период с 20:00 30 мая до 23:59 7 июля. Ограничения были будут введены в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- На время действия этих ограничений объезд будет организован по прилегающим улицам, - рассказали в департаменте. – В связи с этим автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, с полуночи до трех часов дня 30 мая будет временно прекращено движение транспорта по Волжской набережной в связи с проведением благотворительного марафона «Беги, герой».

Также в это время изменится движение общественного транспорта. Большинство автобусов в это время будут объезжать место проведения забега.