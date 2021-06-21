Участок улицы Новой в Нижнем Новгороде перекроют до 26 июля

Движение транспорта временно приостановят на участке дороги на улице Новой. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Движение транспорта по улице Новой в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Проезд транспорта будет запрещен на участке между домами №24 и №20. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать с 06:00 22 июня до 23:59 26 июля. На дороге будут установлены все необходимые предупреждающие знаки и аншлаги.

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, ранее стало известно, что движение транспорта на участках набережной Федоровского в Нижнем Новгороде будет запрещено до начала августа. Там проводится ремонт дороги и комплексное благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, до 7 июля прекращено движение на улице Семашко.

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