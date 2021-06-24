Проезжую часть на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде начали ремонтировать

Ремонт проезжей части проспекта Гагарина начался в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

К ремонту проезжей части проспекта Гагарина приступили в Нижнем Новгороде. Одну из крупнейших магистралей города обновят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков.

Планируется отремонтировать два дорожных участка с учетом местных проездов и примыканий. В частности, новый асфальт появится от площади Лядова до улицы Медицинской (протяженность 2 731 метров) и от улицы Медицинской до кинотеатра «Электрон» (протяженность 950 метров).

Подрядчик должен будет снять старое дорожное полотно, затем предстоит уложить выравнивающий слой и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В настоящее время работы по фрезеровке асфальта проводятся и днем, и ночью. Однако обустройство выравнивающего слоя покрытия будет осуществляться только в ночное время. В связи с проводимым ремонтом дороги в организацию движения транспорта будут внесены изменения.

Всё работы по замене дорожного покрытия на проспекте Гагарина должны быть завершены до 15 июля.

Напомним, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Нижнем Новгороде с 2018 года в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

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