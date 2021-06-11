Движение по улице Первоцветная прекратится до 1 августа 2021 в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде движение транспорта по улице Первоцветная временно прекратится с 08:00 15 июня до 20:00 1 августа этого года. Причина в строительстве подъездных путей, которое будет проходить на участке. Об этом информируют в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Объехать зону ремонтных работ можно будет по прилегающим улицам – объезд будет организован.

Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня нижегородское метро продлит свою работу. Это связано с проведением трансляции футбольного матча на главном стадионе города. О проведении этой трансляции мы подробно рассказывали ранее.

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