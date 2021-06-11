Метро продлит свою работу в ночь с 12 на 13 июня в Нижнем Новгороде
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Нижегородское метро продлит свою работу следующей ночью – в ночь с 12 на 13 июня. Не трудно догадаться, что послужит причиной – это проведение трансляции футбольного матча на стадионе "Нижний Новгород".
Таким образом, работа метро продлится до 01:00 13 июня. Поезда будут курсировать с интервалом в семь минут. Данными на этот счёт поделились в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
13 июня метро начнёт свою работу снова в 05:15.
Напомним, завтра на стадионе "Нижний Новгород" пройдёт трансляция матча Россия – Бельгия в фан-зоне Евро-2020. Она откроется в 20:30 на площадке "Спорт Порт" около стадиона. Вход болельщиков на территорию – через 1 гейт. Мы в том числе опубликовали полную программу первого дня работы фан-зоны Евро-2020.
Кроме того, мы рассказывали и о других изменениях в движении транспорта в Нижнем Новгороде 12 июня, связанных с Днём России и не только.
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