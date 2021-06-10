Ограничение движения транспорта в Нижнем Новгороде 12 июня 2021: как будут ходить автобусы и где объехать перекрытые дороги Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Уже через пару дней страна отметит один из своих главных государственных праздников – День России. В связи с чем мы собрали для Вас информацию о всех ограничениях движения транспорта в Нижнем Новгороде 12 июня 2021, которые утвердили в мэрии города. Некоторые из них начнутся раньше, а закончатся позже, но так или иначе будут действовать в праздничный выходной день.

Изменения движения по улице Стрелка. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Итак, проезд будет закрыт:

- По улице Стрелка: с 08:00 12 июня до 23:59 15 июля на участке напротив дома №7 (ремонт). Объехать ремонтные работы, производимые на участке, можно по прилегающим улицам;

- По Нижневолжской набережной: с 00:01 до 23:59 12 июня на участке от улицы Широкая до Благовещенской площади, по площади Маркина;

- По улице Академика Баха: с 18:00 11 июня до 06:00 15 июня на участке напротив дома №7 (ремонт). Объехать ремонтные работы, производимые на участке, можно по улицам Даргомыжского, Адмирала Макарова и Заречному бульвару в обоих направлениях.

Специалисты городского департамента транспорта и дорожного хозяйства призывают нижегородцев сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Изменения движения по улице Академика Баха. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Но кроме того, ограничения движения повлекут за собой изменения маршрутов общественного транспорта.

Изменения маршрутов:

- автобус А-5 будет курсировать по улице Ильинская, улице Добролюбова, Зеленскому съезду в обоих направлениях;

- автобусы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении площади Свободы: по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького. В направлении Канавинского моста: по улице Горького, площади Горького, улице Большая Покровская, улице Малая Покровская и Похвалинскому съезду;

- автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, межмуниципальный автобус 304 будут идти в направлении улицы Минина: по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварская, улице Пискунова. В направлении Канавинского моста: по улице Пискунова, улице Варварская, площади Минина и Пожарского, улице Варварская, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Большая Покровская, улице Малая Покровская и Похвалинскому съезду;

- автобус А-45 проследует в направлении улицы Минина: по улице Горького, площади Свободы, улице Варварская, улице Пискунова. В направлении площади Горького: по улице Пискунова, улице Варварская, площади Минина и Пожарского, улице Варварская, площади Свободы и улице Горького;

- автобусы А-71 и А-95 будут курсировать по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварская до остановки "Площадь Минина и Пожарского". В обратном направлении: от остановки "Площадь Минина и Пожарского" по улице Варварская, площади Свободы, улице Горького, улице Большая Покровская, улице Малая Покровская и Похвалинскому съезду;

- маршрут автобуса Т-87 сокращён до остановки "Стрелка".

Изменения маршрутов автобусов. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

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