Фан-зона Евро-2020 в Нижнем Новгороде: где находится и как туда попасть

Фан-зона в Нижнем Новгороде начнет работу 12 июня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фан-зона, организованная в рамках проведения Чемпионата Европы по футболу, откроется в Нижнем Новгороде 12 июня в 20:30. Она заработает на площадке «Спорт Порт» около стадиона «Нижний Новгород» на Стрелке (ул. Бетанкура, 1А). Вход для болельщиков на территорию стадиона - через 1 гейт.

В субботу здесь будут транслировать матч Россия – Бельгия. Показывать его будут одновременно на большом экране сценического комплекса размером 8х6 метров и двух светодиодных экранах размером 6х4 метра.

Фан-зона будет работать с некоторыми ограничениями из-за пандемии. Так, на входах всем посетителям будут измерять температуру и проверять наличие масок. На площадку будет допущено не более 2000 человек.

Сам матч начнется в 22:00, но пускать в фан-зону начнут за полтора часа. Все это время здесь будет идти развлекательная программа. Кульминацией мероприятия станет выступление популярного исполнителя Доминика Джокера.

Публикуем полную программу первого дня работы фан-зоны Евро-2020 в Нижнем Новгороде:

20:30 Начало работы фан-зоны. Автограф-сессия с амбассадорами сборной России по футболу Русланом Пименовым и Евгением Варламовым. Welcome-сет от известного нижегородского диджея.

21:00 Приветственное слово ведущего. Интерактивная программа с болельщиками.

21:10 Барабанное шоу. Викторина.

21:25 Выступление хедлайнера – популярного исполнителя Доминика Джокера.

22:00 Начало трансляции матча Россия - Бельгия.

22:45 Перерыв между таймами. Выступление кавер-группы «JUSTduet».

00:00 Завершение работы фан-зоны