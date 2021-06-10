Новый пункт вакцинации открыли на станции канатной дороги "Борская" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 10 июня, в г.о.г. Бор открылся новый пункт вакцинации от коронавируса на станции канатной дороги "Борская". Это уже 140-й по счёту пункт прививания в Нижегородском регионе – информирует областное правительство.

– 140-й пункт вакцинации в регионе развернут рядом с крупной транспортной артерией, которая соединяет Бор с деловым центром Нижнего, – сказал замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Ежедневно по канатной дороге передвигается интенсивный пассажиропоток. Теперь у наших граждан появилась ещё одна возможность сделать прививку попутно, без специального посещения медицинской организации, независимо от места проживания. Только за первый час работы нового пункта было привито 20 человек.

Прививание в новом пункте на станции "Борская" проводят медики Борской ЦРБ на базе передвижного фельдшерско-акушерского пункта. Работать он будет по будням, с 08:00 до 14:00. В том числе 12 июня – в День России.

– С начала июня коечный фонд нашего COVID-госпиталя увеличился почти на 100 коек, мы фиксируем рост заболеваемости, в том числе и тяжёлых форм коронавируса, – отметил главврач Борской ЦРБ Александр Смирнов. – Единственное, что нас может защитить, – это вакцинация. На сегодняшний день вакцину от коронавируса получило около 16 тысяч борчан, но для уверенного коллективного иммунитета необходимо привить, как минимум, 30 тысяч жителей. Призываю всех жителей Борского района сделать прививку.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал рост смертности от коронавируса: ждёт ли нижегородцев новый локдаун? А также развеял миф о роли витамина D в борьбе с COVID-19.

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