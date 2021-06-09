Виктор Брант стал главой ГУФСИН России по Нижегородской области

Виктор Брант занял должность начальника ГУФСИН России по Нижегородской области. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

До этого Виктор Брант успел побыть главой УФСИН по Тульской, а затем и по Сахалинской области. А с 2014 по 2021 год мужчина был начальником ГУФСИН России по Челябинской области.

Напомним, что бывшего руководителя нижегородского ГУФСИН генерал-лейтенанта Николая Теущакова задержали за превышение должностных полномочий 9 декабря 2020 года. Он обвиняется в поборах со своих подчиненных.

– Размер требуемых им выплат зависел от размера премии каждого сотрудника. Позднее все полученные деньги он направил на личные нужды, – рассказали следователи.

Кроме того, за аналогичные преступления были задержаны трое его замов и еще целый ряд высокопоставленных сотрудников ведомства.

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