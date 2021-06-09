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Общество9 июня 2021 11:18

Виктор Брант стал главой ГУФСИН России по Нижегородской области

До этого 6 лет он занимал аналогичную должность в Челябинской области
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Виктор Брант занял должность начальника ГУФСИН России по Нижегородской области. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

До этого Виктор Брант успел побыть главой УФСИН по Тульской, а затем и по Сахалинской области. А с 2014 по 2021 год мужчина был начальником ГУФСИН России по Челябинской области.

Напомним, что бывшего руководителя нижегородского ГУФСИН генерал-лейтенанта Николая Теущакова задержали за превышение должностных полномочий 9 декабря 2020 года. Он обвиняется в поборах со своих подчиненных.

– Размер требуемых им выплат зависел от размера премии каждого сотрудника. Позднее все полученные деньги он направил на личные нужды, – рассказали следователи.

Кроме того, за аналогичные преступления были задержаны трое его замов и еще целый ряд высокопоставленных сотрудников ведомства.

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