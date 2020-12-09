Экс-начальника нижегородского ГУФСИН Теущакова задержали за превышение должностных полномочий. ФОТО: ГУФСИН по Нижегородской области.

Бывшего руководителя регионального ГУФСИН генерал-лейтенанта Николая Теущакова задержали за превышение должностных полномочий. По мнению следователей, он причастен к ранее возбужденному уголовному делу в отношении его замов – их обвиняют в регулярных поборах с подчиненных.

- По версии следствия, в июле 2020 года экс-руководитель ведомства потребовал от своих сотрудников часть выплачиваемых им премий. Размер «отката» зависел от размера премий, - рассказали в региональном СУ СКР по Нижегородской области. – В настоящее время он уже задержан. Его преступления были выявлены в результате прокурорской проверки и оперативно розыскных мероприятий.

Напомним, ГУФСИН по Нижегородской области в 2020 году оказался в центре громкого коррупционного скандала. Ранее за требование «откатов» от премий подчиненных в ведомстве были задержаны трое заместителей руководителя и некоторые другие высокопоставленные должностные лица.

- В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, - рассказали следователи. – Расследование этого уголовного дела продолжается. Сейчас проверяется версия о неоднократном получении ими «откатов» от премий подчиненных.