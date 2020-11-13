Еще двух руководителей ГУФСИН задержали в Нижнем Новгороде

Сегодня сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали еще двух высокопоставленных руководителей регионального ГУФСИН. Их взяли прямо во время обысков по месту работы.

- Среди задержанных заместитель начальника ГУ ФСИН России по Нижегородской области Дмитрий Тарасов и главный инженер регионального ГУ ФСИН Дмитрий Муратов , - сообщает канал «Полковник Трифонов. – В отношении этих сотрудников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Их, как и ранее задержанных сотрудников ГУ ФСИН, обвиняют в организации поборов с подчиненных. Как оказалось, руководители исправительных учреждений вынуждены были платить им своеобразную «дань».

Напомним, в этом году сотрудниками УФСБ вместе со следователями уже были отправлены под арест целый ряд сотрудников ведомства. Среди них оказались два заместителя начальника ГУФСИН по Нижегородской области Виталий Гудков Евгений Сычев. Также под арестом оказались начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин, главный экономист Александр Хохидра и начальник ФЭО Евгений Зюзин.