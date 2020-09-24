Заставил платить за затопленную им квартиру: Замначальника нижегородского ГУФСИН задержали за поборы с подчиненных

Замначальника нижегородского ГУФСИН задержали за поборы с коллег. ФОТО: ГУФСИН по Нижегородской области

В Нижегородской области в центре нешуточного скандала оказался заместитель начальника регионального ГУФСИН Виталий Гудков. По версии следствия, летом прошлого года он случайно затопил соседей в своей служебной квартире. Вот только платить свои кровно заработанные не стал, а переложил эту обязанность на своих подчиненных.

- По версии следствия, летом 2019 года подозреваемый потребовал от руководителей подведомственных учреждений передать ему или определенным сотрудникам аппарата деньги для возмещения ущерба третьим лицам, - говорится в сообщении. – Ущерб был нанесен в результате пролива, произошедшего в служебной квартире.

Как рассказали следователи, чтобы собрать деньги со своих коллег, мужчина разработал целую преступную схему. Сработала она безупречно – с июля по декабрь 2019 года ему удалось собрать 350 тысяч рублей. Одним словом, и на ремонт хватило, и еще осталось.

Сейчас в отношении Виталия Гудкова возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». На работе и дома у него проводятся обыски. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сам подозреваемый находится под домашним арестом.

Стоит отметить, что в службе исполнения наказаний Виталий Гудков был довольно заметной фигурой. На своем посту он курировал финансово-экономические подразделения; подразделения капитального строительства и ремонта и подразделения тылового обеспечения.

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