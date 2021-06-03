Жизням детей, пострадавших в ДТП в Борском райне, больше ничто не угрожает

Жизням детей, пострадавших в жутком ДТП в Борском районе 30 мая 2021 года, больше ничто не угрожает. В настоящий момент они переведены в отделение стационара. Об этом "Комсомолке" сообщил пресс-секретарь нижегородского Минздрава Алексей Никонов.

Речь идёт о 8-летней девочке и 5-летнем мальчике, её брате. Дети остались сиротами. Их мама и папа погибли от удара при столкновении двух иномарок на кировской трассе в Борском районе, где внедорожник "Ниссан" вылетел в лоб "Митцубиши". Эта страшная авария унесла жизни и двух других человек: молодой девушки и её бабушки, которые находились на передних сидениях "Митцубиши".

Пострадали трое – помимо детей, тяжёлые травмы получил молодой парень. Летом он и его погибшая девушка планировали сыграть свадьбу.

В больницу парень был доставлен с закрытым переломом руки, вывихом плеча, травматическим шоком и открытыми ранами сухожилий мыщц бедра.

5-летний мальчик получил тяжёлую сочетанную и закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, оскольчатый перелом лобной кости, перелом костей лица и основания черепа, а также ушиб лёгких.

8-летняя девочка попала в больницу с тяжёлой сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и тупой травмой живота.

Запись с видеорегистратора третьего участника ДТП – автомобиля, следующего за "Ниссаном", – мы публиковали ранее. На ней момент столкновения отчётливо виден.

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