17 штрафов за превышение скорости: Появились новые подробности о «Ниссане», устроившем смертельное ДТП под Нижним Новгородом

Супруги Ирина и Игорь, ехавшие в "Ниссане", погибли на месте. Фото: СОЦСЕТИ

В деле о ДТП в Борском районе, унесшем жизни четверых человек, появляются все новые подробности. Как стало известно «Комсомолке», на автомобиле Nissan X-Trail, который вылетел на встречку, «висит» почти два десятка штрафов за нарушение правил дорожного движения – и это только за последние 8 месяцев.

«На машину зарегистрировано 17 нарушений скоростного режима, начиная с сентября 2020 года», - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

«Пытался выкрутить руль»

В тот воскресный день семья Ивановых (фамилия изменена – прим.) уехала с дачи пораньше: на улице резко похолодало и пошел дождь – погода не располагала для загородных дел.

Иномарки превратились в груду искореженного металла. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

За руль села 32-летняя Ирина – права она получила семь лет назад, а уж сколько водила по факту, неизвестно. Известно лишь, что за последний год она ни разу не привлекалась к административной ответственности.

Рядом сидел ее муж – 39-летний Игорь, который являлся собственником машины. После случившегося старшая дочь Игоря Марина опубликовала на своей стене «Вконтакте» трогательный пост, посвященный отцу, и также написала, что он пытался выкрутить руль, чтобы уйти от столкновения. Однако позднее она удалила это сообщение.

В аварии серьезно пострадали дети Игоря и Ирины - за их жизнь борются врачи. Фото: СОЦСЕТИ

И Ирина, и Игорь получили травмы, не совместимые с жизнью. С ними в машине ехали дети – восьмилетняя дочь и пятилетний сын. Им удалось выжить, но они получили тяжелейшие травмы и находятся в реанимации. Сильнее пострадал мальчик: у него тяжелая сочетанная и закрытая черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга тяжелой степени, оскольчатый перелом лобной кости, перелом костей лица и основания черепа, а также ушиб легких.

У его сестренки диагностирована тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и тупая травма живота.

Сейчас они находятся в детской областной больнице в Нижнем Новгороде, за их жизнь борются врачи.

Смертельный маневр

Авария произошла в 15:34 30 мая на 42 километре трассы Нижний Новгород – Киров в Борском районе. Момент столкновения снял регистратор автомобиля, ехавшего следом за «Ниссаном». На кадрах видно, как резко внедорожник вильнул на соседнюю полосу, не оставив ни малейшего шанса водителю ехавшего навстречу «Митцубиши». Секунда – и две машины превратились в одну сплошную гору искореженного металла. Четыре человека погибли мгновенно, несмотря на сработавшие подушки безопасности. Двое детей остались сиротами. Люди, проезжавшие в тот день мимо этой аварии, признаются, что испытали самый настоящий шок и ужас от увиденного.

«100-110 километров в час шёл поток. Был в нем, шёл за «Ниссаном». Маневр «Ниссана» так и останется загадкой для меня. Резко ушёл влево! Хотя в этот момент ехали по встречке. То есть для обгона не было варианта», - рассказал очевидец произошедшего, на глазах которого все произошло.

Что случилось в тот момент в салоне авто, остается только догадываться. Потеряла ли Ирина управление на скользкой дороге, отвлеклась на детей, телефонный звонок, плохо себя почувствовала – это, похоже, навсегда останется тайной. Сотрудники ГИБДД изъяли с места происшествия авторегистратор – правда, с какой именно машины, неизвестно. Возможно, запись с камеры поможет установить причину смертельного маневра.

Людей не спасли даже сработавшие подушки безопасности. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Вместо свадьбы - похороны

В старенькой «Митцубиши», в которую на полном ходу вылетел «Ниссан», ехали 23-летняя Кристина, ее 71-летняя бабушка и 23-летний молодой человек. Он сидел сзади и, вероятно, это его и спасло. Женщины погибли мгновенно, а парень получил множественные травмы: закрытый перелом руки, вывих плеча, травматический шок и открытые раны сухожилий мыщц бедра. В шоковом состоянии его доставили в Борскую ЦРБ.

У 23-летней Кристины, ехавшей за рулем "Митцубиши", не было шансов уйти от столкновения. Фото: СОЦСЕТИ

Спустя пару дней Илья пришел в себя, но пока так и не смог поверить в случившееся. Он написал трогательное признание в любви на странице Кристины.

«Родная моя, я тебя сильно люблю, память о тебе навсегда останется в моем сердце, ты даже не представляешь, какой мир стал без тебя...», - написал молодой человек.

Знакомые говорят, что Кристина и Илья собирались пожениться этим летом, но судьба распорядилась самым жестоким образом.

Третий участник ДТП

Был в этой аварии и третий участник: 32-летний водитель автомобиля «Чери Индис», ехавший следом за «Митцубиши», чтобы не влететь следом за ним, выкрутил руль вправо и ушел в кювет. Врезался в дорожный знак, но остался цел - небольшие повреждения кузова получил лишь автомобиль. Внимательность и 12-летний опыт вождения помогли водителю вовремя среагировать, а выдержанная дистанция дала возможность уйти от страшного столкновения. Иначе пострадавших было бы больше.

Участниками аварии стали три машины. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело, расследование которого прокуратура взяла под свой контроль. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.