В «Ниссане» ехала семья с детьми: появились подробности жуткого ДТП в Борском районе

Авария унесла жизни четверых человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Стали известны подробности крупного ДТП в Нижегородской области, унесшего жизни четверых человек. Напомним, 30 мая на кировской трассе в Борском районе внедорожник «Ниссан» вылетел в лоб «Митцубиши», погибли четверо, еще трое пострадали, среди них дети.

Момент столкновения снял регистратор автомобиля, ехавшего следом за «Ниссаном». На кадрах видно, как резко внедорожник вильнул на встречку, не оставив шансов другому водителю. Что случилось в тот момент в салоне авто, остается только догадываться.

Никакие подушки безопасности не смогли уберечь водителей при таком столкновении. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как рассказали в ГИБДД, за рулем «Ниссана» находилась 32-летняя нижегородка. Вместе с ней в машине ехал ее 40-летний муж и двое детей – восьмилетняя девочка и шестилетний мальчик. Взрослые погибли в момент столкновения, а дети смогли выжить, хоть и получили тяжелые травмы. Мальчик получил перелом основания черепа и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, а девочка госпитализирована с тупой травмой живота.

Машины превратились в груду металла. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«100-110 километров в час шёл поток. Был в нем, шёл за «Ниссаном». Маневр «Ниссана» так и останется загадкой для меня. Резко ушёл влево! Хотя в этот момент ехали по встречке. То есть для обгона не было варианта», - рассказал очевидец произошедшего.

Как рассказала знакомая погибших Светлана Фролова, семья ехала с дачи. По ее словам, Ирина - так зовут женщину, сидевшую за рулем внедорожника - очень аккуратный водитель, поэтому для нее также остается загадкой, что же произошло.

"Возможно, она обочину цепанула, и ее занесло", - предполагает Светлана.

За рублем «Митцубиши», в лоб которой вылетел «Ниссан», находилась 24-летняя девушка – она погибла. Смертельное ранение также получила 72-летняя пассажирка авто. Ехавший с ними 24-летний мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами: у него закрытый перелом руки, вывих плеча, обширная рваная рана в области левого колена, открытые повреждения сухожилия мышц бедра.

Третьим участником ДТП стал автомобиль «Чери Индис», который ехал следом за «Митцубиши» - водителю пришлось выкрутить руль вправо, чтобы не врезаться в столкнувшиеся машины. В результате он съехал в кювет и врезался в дорожный знак. К счастью, в этой машине никто не пострадал.

По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело, расследование которого прокуратура взяла под свой контроль.