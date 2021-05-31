Момент смертельного ДТП в Борском районе попал на видео

От удара машины превратились в груду металла. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Появляется все больше подробностей о смертельном ДТП, которое произошло 30 мая в Борском районе. Там на двухполосной дороге внедорожник «Ниссан» вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Митцубиши», погибли четыре человека, еще трое пострадали, среди них есть дети.

В понедельник утром в сети появилось видео с регистратора машины, ехавшей следом за тем самым «Ниссаном» - ролик опубликован в группе «Регион 52». На кадрах видно, что иномарка резко вылетает на соседнюю полосу, не оставив шансов водителю встречной машины. Скорости большие, затормозить никто не успел, и как результат - удар чудовищной силы, превративший две иномарки в единую груду металла. Стоит ли говорить о том, какой шок испытали люди, ставшие свидетелями этого ужаса.

При этом столкнувшиеся машины зацепили еще одну иномарку – «Чери Индис» - к счастью, не так сильно.

В ДТП погибли двое мужчин и две женщины. Пострадали три человека, в том числе дети 7-ми и 9-ти лет. Они были доставлены в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, к расследованию уже подключилась прокуратура.