Режим ЧС из-за оползней ввели в деревне Караулово Нижегородской области 1 июня

В деревне Караулово Кстовского района Нижегородской области, печально известной своими карстовыми провалами в последнее время, ввели режим "Чрезвычайная ситуация" с 1 июня 2021 года. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Кстовского муниципального района в связи с "опасной оползневой обстановкой" – так сказано в постановлении, опубликованном на официальном сайте администрации района.

Режим ЧС вводится для оперативной работы органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации ЧС Кстовского муниципального района. Это упрощает процедуру привлечения подрядчиков к срочным работам.

В постановлении значится, что контроль за его исполнением возложен на замглавы администрации района Николая Носова.

Срок действия режима ЧС – до распоряжения об его отмене.

Напомним, 24 апреля этого года в деревне Караулово сняли шокирующие кадры с воздуха: там два жилых дома разорвало пополам. А после стало известно, что на других участках появились новые трещины. Мы рассказывали о жалобах местных жителей на бездействие властей.

Впоследствии Нижегородский водоканал обследовал сети в деревне Караулово после оползней.

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