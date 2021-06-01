Нижегородский водоканал обследовал сети в деревне Караулово после оползней

В деревне Караулово в Кстовском районе Нижнего Новгорода продолжаются оползневые процессы – напомним, в конце апреля 2021 года несколько домов там буквально разорвало пополам, а сейчас на домах появились новые трещины. Специалисты АО «Нижегородский водоканал» провели обследование водопроводных сетей в деревне Караулово и выяснили, что оползни не связаны с утечкой воды.

- Сети, переданные с 1 января 2020 года по концессии в обслуживание Нижегородскому водоканалу, находятся в технически исправном состоянии, - рассказал начальник службы по эксплуатации сетей и сооружений ВиВ Кстовского района Юрий Арзамасцев.

По словам Арзамасцева, утечек на указанном участке водопровода найдено не было, а давление в сети соответствует нормативному – значит, никакой аварийной ситуации нет. Сейчас водоснабжение деревни Караулово осуществляется от водопроводной сети города Кстово.