"Дома разорвало пополам": Апокалиптичные кадры карстового провала сняли в Нижегородской области. ФОТО: Андрей Богов
Сегодня, 24 апреля, в деревне Караулово Кстовского района Нижегородской области провал грунта буквально разломил жилые дома пополам. Об этом сообщил глава МСУ Кстовского муниципального района Андреи Чертков в своём Instagram. Публикацию он сопроводил видеозаписями с места происшествия, снятыми местным жителем Андреем Боговым.
"Караул в Караулово" – так и назвал произошедшее глава района. К счастью, никто из жителей чудом не пострадал.
– Думаем, чем помочь людям и как избежать опасных последствий. Смотрим, как и куда можно отвести воду, хотя явных подтоплений нет. Специалисты на месте. Всё произошло очень быстро – примерно за сутки. Слава богу, никто не пострадал, – поделился сведениями Андрей Чертков. – Людей в округе срочно предупреждаем.
К счастью, никто не пострадал. ФОТО: Андрей Богов
Глава Кстовского района также добавил, что опасности для жизни жителей разлом не представляет. В данный момент на месте осматривают трубы водо- и газоснабжения на предмет повреждений и утечек.
– Тем, кому нужно, предлагаем помещение/жильё для временного переезда, – резюмировал Андрей Чертков.
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