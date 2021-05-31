Ликвидация последствий карстового провала в деревне Караулово затянулась

Карстовый провал в Караулово. Фото: Андрей Богов

Местные жители деревни «Караулово» в Кстовском районе, где провал грунта буквально разломил жилые дома пополам, жалуются на бездействие со стороны администрации.

– Всё ниже и ниже уходят дома, а из властей никто даже не объявился! – сетует Андрей Богов. – Как можно быть такими спокойными и равнодушными? Просто скажите откровенно, вы чего ждёте? Жертв?

Мужчина поделился кадрами со своего участка в деревне и рассказал, что за месяц с первого обрушения ничего сделано не было. К слову, и ситуация, оказывается, ухудшилась из-за того, что в овраге увеличилось количество воды, что повлекло появление новых трещин.

– Данная ситуация стоит на контроле Центра управления в кризисных ситуациях, – сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Необходимости привлечения сил МЧС нет.

В свою очередь, глава администрации Кстовского района Андрей Чертков рассказал в Instagram, что мгновенного решения вопроса нет в силу огромного количества технических моментов.

– Задерживаются работы по расчистке самого оврага, очень сложно найти подрядчика и технику, которая туда бы вышла, - делится чиновник. – Там надо убрать бурелом, надо сделать распиловку многих деревьев и прочистить русло оврага.

Кроме того, тем жителям «Караулово», кто переживает за свою безопасность, предлагают временно переехать в санаторий «Лесная сказка».

– Всем готовы помочь с переездом (в формате "прямо сейчас"), – подытожил Андрей Чертков.

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