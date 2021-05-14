Новые станции метро в Нижнем Новгороде могут начать строить в 2022 году. Как сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на ТАСС, губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин озвучил перспективы развития метрополитена на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

По его словам, начало строительства зависит от сроков выделения инфраструктурного кредита. Первыми ввести в эксплуатацию нижегородские власти планируют станции "Оперный театр" и "Сенная" (в нагорной части) и "Варя" и "Сормовская" (в заречной части).

На строительство станций "Оперный театр" и "Сенная площадь" в Нижнем Новгороде потребуется порядка 600-700 миллионов рублей. Кроме того, необходимо увеличить диаметр тоннелей, а длину станций – сократить. Составленная в 2011 году проектно-сметная документация устарела на 80%.

– С момента её подготовки технологии шагнули вперёд. Мы уже прорабатываем с коллегами из правительства подходы относительно того, как может быть структурирована технологическая часть строительства, – прокомментировал Глеб Никитин.

Также отмечено, что в общей сложности нижегородский метрополитен планируется продлить на 5,6 километра. Длина одной ветки увеличится на 2,4 километра, а другой – на 3,2.

Напомним, 21 апреля 2021 года Владимир Путин предложил Нижнему Новгороду продолжить строительство метро.

В Нижнем Новгороде создали штаб по развитию метро.

Также Минтранс региона готовит обоснования продления метро в областном центре.

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