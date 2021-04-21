Владимир Путин предложил Нижнему Новгороду продолжить строительство метро

Сейчас в Нижнем Новгороде действуют 15 станций метро. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Владимир Путин заявил, что Нижний Новгород получит возможность продолжить работу над строительством метро. Об этом президент заявил во время послания Федеральному собранию в среду, 21 апреля 2021 года.

- Нижний Новгород, например, получит возможность продолжить работу над развитием метро, приступить к обновлению центра города, - сказал Владимир Путин.

Средства будут выделяться с помощью механизма инфраструктурных кредитов. Президент отметил, что такая поддержка будет оказываться в первую очередь тем регионам, которые проводили взвешенную долговую политику – чем меньше долгов, тем больше кредитов может получить регион.

Напомним, в Нижнем Новгороде на настоящий момент действуют две ветки и 15 станций метрополитена. В последний раз новая станция открывалась в 2018 году – к Чемпионату мира по футболу была построена станция «Стрелка» рядом со стадионом.

Кроме того, Владимир Путин сказал, что Нижний Новгород сможет обновить центр города. Напомним, в 2021 году столица Приволжья отмечает свое 800-летие, и сейчас полным ходом ведутся работы по благоустройству самых знаковых для нижегородцев и гостей города мест. В частности, сейчас временно запрещен доступ для прогулок в Нижегородский кремль, где работы проводятся сразу на нескольких территориях, закрыта на реконструкцию Чкаловская лестница. Кроме того, частично перекрыта улица Большая Покровская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля 2021: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин 21 апреля 2021 года выступает с посланием Федеральному собранию. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию обращения президента (подробности).

Что происходит в Нижегородском кремле: смотрим, как крепость благоустраивают к 800-летию Нижнего Новгорода

Показываем, какие территории сейчас готовят к празднику и что происходит в Нижегородском кремле накануне юбилея города (подробности).

Чкаловская лестница откроется после реконструкции 1 августа 2021 года

Смотрим, как продвигаются работы по приведению любимого места нижегородцев и туристов в порядок (подробности).