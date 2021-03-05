Штаб по развитию метро создан в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде создан штаб по развитию метрополитена. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно документации, штаб будет заниматься вопросами продления линий метрополитена. Председателем штаба стал заместитель губернатора Сергей Морозов, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев стал его заместителем. В состав штаба также вошли министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода Виталий Ковалев, директор муниципального предприятия "Нижегородское метро" Олег Яушев и другие – всего 20 человек.

Штаб будет заниматься разработкой предложений по строительству метрополитена в Нижнем Новгороде, а также сопутствующей инфраструктуры; определять порядок взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления, коммерческих и других организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на строительство метрополитена. Кроме того, члены штаба будут разрабатывать предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Нижегородской области в целях строительства метрополитена.

Заседания штаба будут проводиться по мере необходимости, говорится в положении о работе нового совещательного органа.