Обоснование продления метро в Нижнем Новгороде готовит Минтранс региона

Нижегородский минтранс разрабатывает технико-экономическое обоснование продления веток метро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило "НТА-Приволжье".

Сормовскую линию метро планируют продлить до станции "Сормовская" либо станции "Варя", где будет удобно пересесть на городскую электричку "Починки-Варя". Руководитель регионального минтранса Павел Саватеев на заседании Заксобрания области 25 марта сообщил, что оцениваются также перспективы развития метро в нагорной части Нижнего Новгорода. А именно продления ветки до станции "Сенная".

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин докладывал об этих планах по развитию метрополитена зампредседателю правительства РФ Марату Хуснуллину. Вместе с тем было направлено обращение в правительство государства о софинансировании строительства.

На строительство станций метро "Оперная" и "Сенная" потребуется около 27 миллиардов рублей — об этом власти заявляли ещё в 2016 году.

Предварительно станция "Сенная" может сделать нижегородское метро безубыточным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!