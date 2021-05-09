Ряд затопленных участков освободился от воды в Нижегородской области

Некоторые затопленных ранее участки земли освободились от воды в Нижегородской области. А именно в Гагинском и Балахнинском районах региона. Данными на этот счёт поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, в Балахнинском муниципальном округе освободились от воды четыре придомовые территории в городе Балахна, а также 60 садовых участков в четырёх СНТ (№ 10 АО "Волга", "№ 2 НИГРЭС", "Петровское поле", "Горисполкома").

В Гагинском районе региона от воды освободился один низководный мост около села Соболево.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала, что подъём уровня воды в Нижегородской области привёл к подтоплению набережных в Нижнем Новгороде. Паводок 2021 года наблюдается очень сильный и продолжительный.

Вчера мы сообщали, что в Гагинском районе затопило сразу два низководных моста.

Кроме того, в Нижнем Новгороде затопило садовые товарищества Сормовского района.

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