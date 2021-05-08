Подъем уровня воды в Нижнем Новгороде привел к подтоплению набережных

В зону подтопления попало множество мест, где любят отдыхать горожане. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Уровень воды в Волги от Городца до Нижнего Новгорода и в устье Оки продолжает подниматься. Продолжительный паводок легко объяснить не только рекордным количеством снега, растаявшим после зимы, но также дождями и холостым сбросом воды через плотину Нижегородской ГЭС.

Вид на Оку с Черниговской набережной Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Резкий скачок уровня воды в реках уже повлёк за собой подтопления набережных и прибрежных территорий в Нижнем Новгороде. Накануне корреспондент «Комсомолки» проехался по городу и посмотрел, как обстоят дела на территориях, оказавшихся под водой.

На правом берегу Оки недалеко от Молитовского моста затопленной оказалась большая площадка, на которой обычно собирались компании и гуляли нижегородцы.

Вот так выглядит набережная на правом берегу Оки под Молитовским мостом. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- Обычно мы здесь садились на парапет, и если посмотреть вниз, то вода была где-то далеко внизу, а сейчас это одна сплошная река, - делится Ольга Куренкова.

Не лучше дела обстоят на Волжской набережной, начинающейся от улицы Стрелка и продолжающейся вдоль территории стадиона «Нижний Новгород», микрорайонов «Седьмое небо» и «Мещерское озеро». Там под воду полностью ушёл нижний уровень набережной.

Нижний уровень Волжской набережной под водой. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Хорошо видно, как поднялся уровень воды и на Нижневолжской набережной.

А вот такой "бассейн" можно наблюдать на Нижневолжской набережной. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Здесь вода плещется буквально на границе с верхним ярусом набережной.

Вода добралась до верхних ярусов набережной. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Конечно, нельзя обойти стороной и Автозавод – пристань «Южная» полностью ушла под воду и там, где раньше гуляли люди, теперь плавают уточки.

Вместо гуляющих людей на пристани теперь можно увидеть плавающих уток. Фото: Наталья Халезова

Пристань "Южная" на Автозаводе. Фото: Наталья Халезова

А вот пляжу возле затона имени 25-летия Октября в Молитовском микрорайоне повезло ещё меньше. Тут полностью в воде находятся пешеходные дорожки и шезлонги, также подтопило раздевалки, туалеты и детский городок.

Под водой оказался детский городок. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Затопленный пляж в затоне 25 лет Октября микрорайона Молитовский. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Нельзя не отметить и то, что сейчас также затоплены садовые участки на территории таких СНТ, как «Доброволец», «Лель», «Урожай» в Сормовском районе.

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