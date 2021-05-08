Подъем уровня воды в Нижнем Новгороде привел к подтоплению набережных

В зону подтопления попало множество мест, где любят отдыхать горожане.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
Уровень воды в Волги от Городца до Нижнего Новгорода и в устье Оки продолжает подниматься. Продолжительный паводок легко объяснить не только рекордным количеством снега, растаявшим после зимы, но также дождями и холостым сбросом воды через плотину Нижегородской ГЭС.
Вид на Оку с Черниговской набережной
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
Резкий скачок уровня воды в реках уже повлёк за собой подтопления набережных и прибрежных территорий в Нижнем Новгороде. Накануне корреспондент «Комсомолки» проехался по городу и посмотрел, как обстоят дела на территориях, оказавшихся под водой.
На правом берегу Оки недалеко от Молитовского моста затопленной оказалась большая площадка, на которой обычно собирались компании и гуляли нижегородцы.
Вот так выглядит набережная на правом берегу Оки под Молитовским мостом.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
- Обычно мы здесь садились на парапет, и если посмотреть вниз, то вода была где-то далеко внизу, а сейчас это одна сплошная река, - делится Ольга Куренкова.
Не лучше дела обстоят на Волжской набережной, начинающейся от улицы Стрелка и продолжающейся вдоль территории стадиона «Нижний Новгород», микрорайонов «Седьмое небо» и «Мещерское озеро». Там под воду полностью ушёл нижний уровень набережной.
Нижний уровень Волжской набережной под водой.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
Хорошо видно, как поднялся уровень воды и на Нижневолжской набережной.
А вот такой "бассейн" можно наблюдать на Нижневолжской набережной.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
Здесь вода плещется буквально на границе с верхним ярусом набережной.
Вода добралась до верхних ярусов набережной.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
Конечно, нельзя обойти стороной и Автозавод – пристань «Южная» полностью ушла под воду и там, где раньше гуляли люди, теперь плавают уточки.
Вместо гуляющих людей на пристани теперь можно увидеть плавающих уток. Фото: Наталья Халезова
Пристань "Южная" на Автозаводе. Фото: Наталья Халезова
А вот пляжу возле затона имени 25-летия Октября в Молитовском микрорайоне повезло ещё меньше. Тут полностью в воде находятся пешеходные дорожки и шезлонги, также подтопило раздевалки, туалеты и детский городок.
Под водой оказался детский городок.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
Затопленный пляж в затоне 25 лет Октября микрорайона Молитовский.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
Нельзя не отметить и то, что сейчас также затоплены садовые участки на территории таких СНТ, как «Доброволец», «Лель», «Урожай» в Сормовском районе.
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