Сразу два моста затопило в Гагинском районе из-за паводка 8 мая

Затопление двух низководных автомобильных мостов в Гагинском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сегодня, 8 мая, ещё два моста затопило в Гагинском районе из-за поднятия уровня воды в реках. Жилые дома в соседних посёлках не попали в зону затопления, а автомобильное сообщение не было нарушено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Эвакуация жителей не требуется, - подчеркнули специалисты.

Местные жители полностью обеспечены продуктами питания, проблем с медицинским обслуживанием и пожарной охраной нет.

На этот раз под водой оказался мост через реку Пьяну недалеко от села Никольское. Движение по основной автодороге «Юрьево – Никольское» невозможно, поэтому объехать затопленный участок можно по грунтовой дороге через село Мишуково, расстояние 11 километров.

Также затопленным оказался низководный автомобильный мост через реку Пьяна в 1,5 километра от села Соболево. Однако это не означает, что местные жители не смогут покинуть свой населённый пункт.

Сейчас движение транспорта организовано по объездной грунтовой автодороге через село Тарханово. Этот путь находится в 9 километрах от места затопления и основной дороги «Ломакино – Соболево».

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