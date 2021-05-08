Садовые товарищества Сормовского района оказались затоплены в Нижнем Новгороде

Мобильные группы работают в подтопленных садовых товариществах Сормовского района. Фото: администрация Нижнего Новгорода

Из-за продолжающегося сброса воды на Нижегородской ГЭС в Сормовском районе затопило садовые участки на территории таких СНТ, как «Доброволец», «Лель», «Урожай» и другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас на подтопленных территориях работают мобильные группы. Специалисты обследуют садовые участки, осуществляя мониторинг паводковой обстановки.

Кроме того, с местными жителями проводятся разъяснительные беседы, людям рассказывают о порядке эвакуации и предоставляют информацию о том, куда следует обратиться в случае угрозы жизни и здоровью.

- На данный момент жители отказываются от эвакуации. У многих подготовлена спецодежда и обувь, так как эта территория традиционно подтапливается при половодье, - подчеркнула глава Сормовского района Светлана Горбунова.

Тем временем для жителей пострадавших из-за паводка уже определён пункт временного размещения. Он организован на базе школы № 156.

Если вы обнаружили зону подтопления, то об этом следует сообщить в службу спасения «112» или по линии единой дежурно-диспетчерской службы (268-11- 00).

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