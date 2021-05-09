У 121 нижегородца диагностировали коронавирус

По последним данным на 9 мая, за сутки в Нижегородской области заразился коронавирусом 121 житель. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 115 104 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 100 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 110 559 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране, но стоит отметить, что показатели заболеваемости значительно снизились. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, последние недели — 200, а ближайшие дни — 150.

Напомним, 7 мая в Нижегородский регион поступило свыше 50 тысяч доз вакцины от COVID-19. По информации от того же дня, в области привились уже 290 тысяч жителей.

Ранее мы рассказывали, что в пунктах вакцинации от коронавируса дежурит более 200 нижегородских студентов-медиков.

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