Двое погибли при пожаре в частном доме в Сосновском районе Нижегородской области

Прошедшей ночью с 1 на 2 мая в пожаре в Сосновском районе Нижегородской области погибли два человека. А именно трагедия случилась в селе Панино. Об этом сообщили в pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, ночью в селе Панино загорелся жилой чистый дом. Огонь распространился на 12 квадратных метров.

Незамедлительно на место выехали две пожарные машины. В тушении возгорания участвовали девять спасателей. По окончании ликвидации пожара в доме обнаружили тела двух человек.

Напомним, с 19 апреля в Нижегородской области действует особый противопожарный режим. 14 апреля он был введён в Нижнем Новгороде. Режим предусматривает ряд ограничений и связан с наступлением особо пожароопасного сезона.

В страшном пожаре в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района 19 апреля 2021 года погиб новорождённый ребёнок и почти десяток человек пострадали.

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