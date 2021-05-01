За сутки от коронавируса скончалось ещё 12 нижегородцев

По данным на 1 мая, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 192 - за последние сутки умерло ещё двенадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф

По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (649 человек), Санкт-Петербург (737 человек) и Москва (3 208 человек).

Напомним, в последнее время в Нижегородской области произошел целый ряд послаблений коронавирусных ограничений.

Изменения распространились на работу кафе, в частности, перестали действовать требования для рассадки не более четырех человек за одним столом. А в фитнес-центрах разрешили работу хаммамов и инфракрасных саун.

Также с 1 апреля 2021 года в регионе отменили режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Однако режим самоизоляции для беременных нижегородок был продлен до 31 мая.

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