56 садовых участков затопило в Сормовском районе Нижнего Новгорода 30 апреля

Подтопление садовых участков.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В Нижнем Новгороде затопило 56 участков в садовом товариществе «Доброволец» Сормовского района. О происшествии стало известно днём 30 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Причиной затопления послужил подъем уровня воды в Волге, который произошел из-за осложненной паводковой обстановки и сброса воды на Нижегородской ГЭС
К счастью, дачников эвакуировать не пришлось, на территории СНТ никого не было.
- Подъездные пути к садам не подтоплены, - отмечают специалисты. – Мы ежедневно проводим оценку и мониторинг паводковой обстановки.
Напомним, что в начале апреля в Сарове под водой оказались 265 садовых участков в СНТ им. Гагарина. Там уровень воды поднялся на 60 сантиметров.
Накануне мы также рассказывали, какие районы и улицы могут оказаться в зоне подтопления и что делать, если к вашему дому уже подступила вода.
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