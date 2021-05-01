56 садовых участков затопило в Сормовском районе Нижнего Новгорода 30 апреля

Подтопление садовых участков. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде затопило 56 участков в садовом товариществе «Доброволец» Сормовского района. О происшествии стало известно днём 30 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Причиной затопления послужил подъем уровня воды в Волге, который произошел из-за осложненной паводковой обстановки и сброса воды на Нижегородской ГЭС

К счастью, дачников эвакуировать не пришлось, на территории СНТ никого не было.

- Подъездные пути к садам не подтоплены, - отмечают специалисты. – Мы ежедневно проводим оценку и мониторинг паводковой обстановки.

Напомним, что в начале апреля в Сарове под водой оказались 265 садовых участков в СНТ им. Гагарина. Там уровень воды поднялся на 60 сантиметров.

Накануне мы также рассказывали, какие районы и улицы могут оказаться в зоне подтопления и что делать, если к вашему дому уже подступила вода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!