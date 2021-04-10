265 садовых участков в СНТ им. Гагарина затопило в Сарове

У дачников оказались испорченными рабочие инструменты и стройматериалы
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Пришедшая в Нижегородскую область долгожданная весна принесла не только долгожданное потепление, но и сильные паводки. Ежегодно под водой оказываются десятки низководных мостов, а также территории садовых товариществ. Так, накануне в Сарове затопило 265 садовых участков на территории СНТ имени Гагарина, хотя всего в этом месте находится 450 домов.
Всего на территории СНТ им. Гагарина 450 участков.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- Уровень воды поднялся на 60 сантиметров, - сообщают специалисты регионального ГУ МЧС России. - Сейчас проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки.
Уровень воды поднялся на 60 см.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Так как новый дачный сезон ещё не был открыт, то и в садах людей не было, эвакуация оказалась не нужной. Однако на этом, пожалуй, все плюсы этой истории и заканчиваются, потому что у дачников оказались испорченными рабочие инструменты и стройматериалы.
МЧС проводит оценку и мониторинг паводковой обстановки. Источник: Затоновости Саров
- Без предупреждения (оповещения) открыли шлюзы. В результате затоплены дома и участки. Не успели убрать ни инструменты, ни стройматериалы, - пожаловался саровчанин через платформу «Умный Саров». - Терпим колоссальные убытки. На лодке плавали, спасали собаку на своем участке.
Саровчанин рассказал, что плавал на лодке, чтобы спасти собаку. Источник: Затоновости Саров
Сейчас затоплены 265 садовых домиков.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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