265 садовых участков в СНТ им. Гагарина затопило в Сарове

У дачников оказались испорченными рабочие инструменты и стройматериалы Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пришедшая в Нижегородскую область долгожданная весна принесла не только долгожданное потепление, но и сильные паводки. Ежегодно под водой оказываются десятки низководных мостов, а также территории садовых товариществ. Так, накануне в Сарове затопило 265 садовых участков на территории СНТ имени Гагарина, хотя всего в этом месте находится 450 домов.

Всего на территории СНТ им. Гагарина 450 участков. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Уровень воды поднялся на 60 сантиметров, - сообщают специалисты регионального ГУ МЧС России. - Сейчас проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки.

Уровень воды поднялся на 60 см. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Так как новый дачный сезон ещё не был открыт, то и в садах людей не было, эвакуация оказалась не нужной. Однако на этом, пожалуй, все плюсы этой истории и заканчиваются, потому что у дачников оказались испорченными рабочие инструменты и стройматериалы.

МЧС проводит оценку и мониторинг паводковой обстановки. Источник: Затоновости Саров

- Без предупреждения (оповещения) открыли шлюзы. В результате затоплены дома и участки. Не успели убрать ни инструменты, ни стройматериалы, - пожаловался саровчанин через платформу «Умный Саров». - Терпим колоссальные убытки. На лодке плавали, спасали собаку на своем участке.

Саровчанин рассказал, что плавал на лодке, чтобы спасти собаку. Источник: Затоновости Саров

Сейчас затоплены 265 садовых домиков. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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