Пяти районам Нижнего Новгорода грозит подтопление из-за паводка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пяти районам Нижнего Новгорода грозит подтопление из-за паводка. 27 апреля на Нижегородской ГЭС начался сброс воды, так как ее уровень в верхнем бьефе достиг критической отметки.

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», резкий подъем уровня воды ожидается на Волге от Городца до Нижнего Новгорода, а также в устье Оки.

В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением дорог, садовых участков и придомовых территорий. Это касается Нижнего Новгорода, Балахнинского и Городецкого районов.

В Нижнем Новгороде вода грозит пяти районам: подтопления могут возникнуть на Автозаводе, в Ленинском, Канавинском, Сормовском и Московском районах.

«Всего в зону подтопления могут попасть 2 участка автодорог к трем садовым обществам, 638 дачных домов в трех садовых обществах, 21 жилой дом с численностью населения 2 353 человека. Подтоплению особо подвержены улицы Кима, Лунская, Советская, Бетанкура, Совнаркомовская, Должанская, Мурашкинская», - сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Районные администрации ведут мониторинг ситуации в круглосуточном режиме. Населению рекомендовано держать наготове документы и вещи первой необходимости на случай возможной эвакуации.