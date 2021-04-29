Нижегородская ГЭС начала сброс воды: подтопление грозит пяти районам Нижнего Новгорода

Вода в верхнем бьефе поднялась до критической отметки. Фото: Нижегородская ГЭС

Пять районов Нижнего Новгорода может оказаться в зоне подтопления из-за начавшегося на Нижегородской ГЭС сброса воды. Уровень воды в верхнем бьефе поднялся до критической отметки, в связи с чем 27 апреля на плотине было открыто два из двенадцати пролетов для слива воды.

"Текущие расходы воды обусловлены пропуском дождевого паводка, который наступил из-за обильных осадков в верхнем течении Волги", - пояснили в пресс-службе Нижегородской ГЭС.

Как сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", все это повлечет за собой резкий подъем уровней воды на участке реки Волги от Городца до Нижнего Новгорода и в устье Оки.

"Возможно достижение уровнями воды опасных и неблагоприятных отметок", - предупреждают гидрометеорологи.

Окраины города под угрозой подтопления

Накануне в Нижнем Новгороде состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. в ходе которого стало известно, что в зону подтопления могут попасть пять районов областного центра: Автозаводский, Ленинский, Канавинский, Сормовский и Московский.

"Всего в зону подтопления могут попасть два участка автодорог к трем садовым обществам, 638 дачных домов в трех садовых обществах, 21 жилой дом с численностью населения 2 353 человека. Подтоплению особо подвержены улицы Кима, Лунская, Советская, Бетанкура, Совнаркомовская, Должанская, Мурашкинская", - рассказали в администрации Нижнего Новгорода.

В связи со сложившейся ситуацией районные администрации должны организовать круглосуточный мониторинг паводковой обстановки на территориях, а также быть в готовыми к развертыванию пунктов временного размещения для приема населения в случае эвакуации.

Нижегородцам, проживающим в зоне возможного подтопления, рекомендуется принять предупредительные меры: создать уплотнения окон и дверей в подвальных помещениях и на первых этажах; освободить подвалы, заготовить мостки и доски для обустройства прохода к дому и хозпостройкам, уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды; приготовить документы.

Что делать, если началось затопление

- сообщите об этом по телефону 112 или 101;

- быстро соберите необходимые вещи, ценности, лекарства, документы;

- окажите помощь детям, пожилым людям и инвалидам;

- по возможности покиньте зону подтопления, выключив перед этим электро- и газоснабжение, закройте окна;

- выпустите домашний скот;

- поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный, займите чердачные помещения. Оставайтесь там до прибытия помощи.

- для самоэвакуации используйте лодки, катера, плоты из бревен и других подручных материалов. Не следует передвигаться в автомобиле, на мотоцикле, бушующий поток воды способен их опрокинуть.

- оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметов, которыми можно воспользоваться до получения помощи.

- после спада воды остерегайтесь порванных и провисших электрических проводов.

- категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду, и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.

- перед входом в жилище после спада воды соблюдайте меры предосторожности: предварительно откройте двери и окна для проветривания, не пользуйтесь открытым огнем, запрещается включать осветительные и другие электроприборы до проверки исправности электрических сетей.