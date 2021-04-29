Поставкой 11 ретро-трамваев для Нижнего Новгорода займется "Сбербанк лизинг"

Компания "Сбербанк Лизинг" поставит 11 ретро-трамваев общей стоимостью 945,9 миллионов рублей в Нижний Новгород. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Итоги торгов подвели 28 апреля. Аукцион был признан несостоявшимся, так как была подана всего одна заявка от АО "Сбербанк лизинг". С этим участником и будет заключен контракт. Лизинговая сделка будет действовать до 25 декабря 2026 года.

В настоящее время уже известен и график поставки односекционных ретро-трамваев. В частности, два вагона привезут в течение 90 календарных дней и в течение 120 дней доставят ещё два вагона. Соответственно, следующие 3 вагона должны будут привезти в течение 150 календарных дней и ещё 4 вагона в течение 180 дней.

Напомним, что ранее аукцион на закупку 11 ретро-трамваев приостанавливали по жалобе. Пересмотреть конкурсную процедуру просила компания «ПК Транспортные системы», которая обнаружила не соответствие документации действующему законодательству.

Позже компания из Москвы всё-таки отозвала свою жалобу и электронный аукцион был возобновлён.

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