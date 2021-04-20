Глеб Никитин выразил соболезнования семье погибшего ребёнка при обрушении дома в селе Маргуша

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования семье погибшего ребёнка, которого нашли спасатели под завалами взорвавшегося дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района.
– К сожалению, в результате ЧП погиб трёхмесячный мальчик. Приношу глубочайшие соболезнования семье. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления, – сказал Глеб Никитин.
Пятеро пострадавших при обрушении жилого дома – трое взрослых и двое детей – в настоящий момент остаются в больницах, по данным министерства здравоохранения Нижегородской области.
– По словам медиков, жизни госпитализированных детей сейчас ничего не угрожает, однако было принято решение оставить их под наблюдением врачей, – рассказал Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, по поручению губернатора региона семье погибшего ребёнка выплатят 200 тысяч рублей. Получившим травмы в результате ЧП – по 100 тысяч рублей, а не пострадавшим физически – по 10. В нижегородском региональном правительстве отметили, что каждый случай будут рассматривать индивидуально, в том числе с учётом материального ущерба и принятых решений по поводу последующего предоставления жилья.
По информации администрации Дальнеконстантиновского района, все жильцы разрушенного дома размещены у родственников, а также в районе подготовлен пункт временного размещения.
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