Глеб Никитин выразил соболезнования семье погибшего ребёнка при обрушении дома в селе Маргуша

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования семье погибшего ребёнка, которого нашли спасатели под завалами взорвавшегося дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района.

– К сожалению, в результате ЧП погиб трёхмесячный мальчик. Приношу глубочайшие соболезнования семье. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления, – сказал Глеб Никитин.

Пятеро пострадавших при обрушении жилого дома – трое взрослых и двое детей – в настоящий момент остаются в больницах, по данным министерства здравоохранения Нижегородской области.

– По словам медиков, жизни госпитализированных детей сейчас ничего не угрожает, однако было принято решение оставить их под наблюдением врачей, – рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, по поручению губернатора региона семье погибшего ребёнка выплатят 200 тысяч рублей. Получившим травмы в результате ЧП – по 100 тысяч рублей, а не пострадавшим физически – по 10. В нижегородском региональном правительстве отметили, что каждый случай будут рассматривать индивидуально, в том числе с учётом материального ущерба и принятых решений по поводу последующего предоставления жилья.

По информации администрации Дальнеконстантиновского района, все жильцы разрушенного дома размещены у родственников, а также в районе подготовлен пункт временного размещения.

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