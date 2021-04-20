200 тысяч рублей выплатят семье погибшего ребёнка при взрыве и пожаре в селе Маргуша

Семье погибшего ребёнка при взрыве и пожаре в селе Маргуша выплатят 200 тысяч рублей. Выплаты другим пострадавшим будут варьировать от 10 до 100 тысяч. Об этом сообщил Глеб Никитин — он поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову и министерству социальной политики Нижегородской области оказать материальную помощь всем жителям дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, где 19 апреля произошло ЧП.

— Жильцам дома, здоровью которых произошедшее не причинило вред, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Получившим травмы выделим по 100 тысяч рублей. В случае, если спасатели обнаружат погибших, родственникам выплатят по 200 тысяч рублей, — говорил ранее Глеб Никитин.

Он также добавил, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, по поводу предоставления жилья в том числе.

Напомним, тело младенца нашли спасатели под завалами.

— В 2:25 ночи на месте происшествия обнаружено тело погибшего ребёнка, 2021 года рождения, — рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожар в посёлке Маргуша Дальнеконстантиновского района вспыхнул около девяти часов вечера. Довольно быстро огонь охватил почти весь дом площадью 1200 квадратных метров. Всего в результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе четверо детей.

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