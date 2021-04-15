Нижегородец поздравил Аллу Пугачеву с Днем Рождения с помощью телебашни

На нижегородской телебашне появилась надпись «С днём рождения, Алла Пугачёва!». Фото: стоп-кадр с видео. Источник: Pravda-nn.ru
В День Рождения Аллы Пугачевой, 15 апреля, на нижегородской телебашне появилось огромное световое поздравление. Таким образом поздравить своего кумира решился нижегородец Евгений Круглов. Об этом сообщает сайт Pravda-nn.ru.
Ровно в час ночи на световом панно телебашни возникла надпись «С днём рождения, Алла Пугачёва!», обрамленная салютом и яркими цветами.
- Я праздную День Рождения моей любимой певицы. В честь этого события я организовал поздравление на нижегородской телевизионной башне. Алла Борисовна, это вам от вашего преданного поклонника! – на фоне своего необычного подарка Евгений Круглов записал видео-поздравление. - Я надеюсь, что этот подарок вам придется по душе.
Как оказалось, нижегородец воспользовался приложением «Башня света», позволяющим в несколько кликов заказать световое поздравление.
- Для заказа представлены фразы без конкретного имени, но для меня записали «Специальный сценарий» с именем и фамилией певицы и поздравлением «С днём рождения», - поделился Евгений.
Напомним, что уже дважды нижегородскую телебашню использовали для оригинального признания в любви. Так, 10 апреля 2019 года предложение руки и сердца сделал нижегородец Илья Саечников.
А 11 сентября 2020 года нижегородцы с восхищением могли наблюдать, как на телебашне появилась трогательная надпись «Даша, выходи за меня».
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