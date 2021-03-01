В Нижнем Новгороде запустили приложение для заказа световых поздравлений на телебашне

В Нижнем Новгороде запустили приложение «Башня света», позволяющее в несколько кликов заказать световое поздравление. На выбор горожанам предлагается 16 типовых видеопоздравлений, которые смогут украсить панно телебашни, расположенной на улице Белинского. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала РТРС.

- Вспомните, как тепло приняли нижегородцы новое освещение телебашни в дни чемпионата по футболу, - это был чистый восторг! И мы подумали, а почему бы и нет?! Почему бы не дать нижегородцам возможность стать главными действующими лицами этого праздника? – рассказал Михаил Небольсин.

Некоторые иллюминации представлены фразами «Я люблю тебя», «Ты самая (ый) лучшая (ий)», «Поздравляю», а другие представляют собой символические изображения - «Флаг России», «Салют», или «Сердечки». Продолжительность показа динамических поздравлений - 15 минут. Цена такого удовольствия составляет 1 650 рублей.

- В ближайшее время перечень сценариев предполагается расширить, - сообщает ведомство.

Так, у нижегородцев будет возможность выбрать дату и время трансляции, включая выходные и праздничные дни. Единственное важное условие заключается в том, чтобы заказ был сделан не позже 30 минут до предполагаемого начала показа.

- Период трансляции будет адаптироваться к продолжительности светового дня, - уточняют представители нижегородского филиала РТРС. - В настоящее время заказать видеооткрытку можно с 18:00 до 04:00.

Приложение доступно для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS. Вы уже можете бесплатно скачать его в PlayMarket и App Store.

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