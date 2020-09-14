«Схватилась за швабру, чтобы помочь мне»: Нижегородец превратил телебашню в огромную валентинку

В день первого знакомства они почти не обратили друг на друга внимания. Фото: Илья Березин

Несколько дней назад горожане с восхищением наблюдали, как нижегородская телебашня превратилась в огромную валентинку: сотни сердечек и трогательная надпись «Даша, выходи за меня». Как оказалось, таким необычным способом предложение своей девушке сделал нижегородец Илья Березин. «Комсомолка» встретилась с героем этой романтической истории и выяснила, как ему удалось поразить своей любовью весь город.

Подарил букет со швабрами

Даша и Илья познакомились на Дне Рождения у общей знакомой. Тогда они практически не обратили друг на друга никакого внимания, лишь перекинулись взглядами. По словам Ильи, в тот день его главной целью было поздравить подругу.

В тот вечер мужчина и не думал, что встретил свою любовь, по крайней мере, ничего этого не предвещало. После празднования компания разделилась: часть уехала гулять в город, а Илья с другом направился к себе домой в село «Безводное» Кстовского района. Правда, потом в три часа ночи раздался звонок, так как нагулявшиеся друзья приехали в гости – отдыхать и встречать рассвет.

Фото: Илья Березин

На следующее утро в доме предстояла большая уборка.

- Я пытался навести порядок, и в этом мне помогла одна из наших компанейских девушек Даша, которая без раздумий схватилась за швабру, чтобы помочь мне, - делится воспоминаниями Илья.

В тот момент Илья присмотрелся к девушке и отметил её искрометное чувство юмора, прекрасный ум и то, как уверенно она держится в обществе.

Спустя некоторое время после первой встречи Илья и Даша решили встретиться за обедом и пообщаться, а уже через пару дней у них состоялось первое свидание с походом в кино.

Совместным просмотром фильма свидание не закончилось, ребята пошли в ресторан, где Илья подарил девушке необычный букет из гербер и трёх спрятанных мопов от швабры, как бы намекая об их знакомстве.

- Они так гармонично вписывались в букет, что Даша даже не сразу поняла, что это ну собственно швабры. Так мы его теперь и зовем «букет со швабрами», - рассказывает об интересном моменте в начале их отношений Илья.

Предложение в ресторане – слишком попсово

Сам Илья – человек творческий и весьма романтичный. Судите сами, его главная профессия – проведение свадеб, юбилеев, корпоративов и других праздников. . . Поэтому и к предложению руки и сердца решил подойти Илья решил подойти творчески. Он рассматривал множество способов того, как можно признаться в любви красиво и оригинально . У него был вариант сделать предложение на катере в Горьковском море или во время катаниях на лошадях, но с этим как-то не сложилось. Потом Илья задумал позвать девушку замуж на фиесте воздушных шаров, когда они бы поднялись в небо, но сроки уже поджимали и мужчина не успел договориться.

Илья рассматривал множество способов того, как можно признаться в любви. Фото: Илья Березин

Среди множества вариантов сделать предложение руки и сердца, раздумывал Илья и над классическим, проверенным временем способом - пригласить девушку в ресторан, где за изысканной едой и бокалом вина вручить коробочку с кольцом.

- Я этот вариант отмел, счел, что это как-то слишком заезжено и попсово, - рассказал мужчина журналисту «Комсомольской Правды».

Вариант сделать предложение любимой с помощью телебашни возник внезапно, но всё сложилось именно так, как нужно.

Довел невесту до истерики

Ночью 11 сентября пара подъехала к башне со стороны торгового центра «Небо», откуда открывался наиболее максимальный обзор телевышки, на которой появилась проекция сердечек и трогательная надпись: «Даша, выходи за меня замуж».

В первые секунды девушка растерялась и залилась истерическим смехом, словно не веря в происходящее, а потом всё же произнесла заветное «Да».

О том, когда состоится свадьба, пара пока умалчивает. Фото: Илья Березин

- Предложение на телебашне стало настоящим сюрпризом для Даши. Все прошло великолепно, и погода не подвела. А главное, она сказала – «Да!», - с восторгом поделился Илья.

О том, когда состоится свадьба, пара пока умалчивает, предпочитая разделить своё счастье с самыми близкими.

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