Реконструкция Мытного рынка в Нижнем Новгороде завершится в мае 2021 года

Реконструкция нижегородского Мытного рынка, приуроченная к 800-летию города, завершится в мае 2021 года. В настоящий момент идёт косметический ремонт в здании. Об этом сообщили в GiperNN со ссылкой на владельца рынка и гендиректора ООО "Мытный двор" Вагана Багдасаряна.
На месте обновятся не только помещения, но и территория: рабочие убирают остатки снега и грязи, вывозят мусор. Вместе с этим обустраивается крытый санузел, предусмотренный на рынке для посетителей.
"К празднику всё будет чистым и красивым" — заверил Ваган Багдасарян.
Напомним, на месте Мытного рынка планировалось возвести новый торговый центр. Об этом "КП — Нижний Новгород" рассказывала ранее. ТЦ должен был иметь двухуровневую подземную парковку, а также выставочные площади для сельскохозяйственной продукции. Разрешение на строительство выдавала администрация города в далёком 2014 году. По документам это должно было быть многофункциональное здание, а значит, что кроме торговых площадей здесь могли располагаться офисы, банки, кинотеатр, кафе, досуговые учреждения и даже гостиница.
Но нижегородские экскурсоводы выступили против строительства ТЦ. Они направили письмо в мэрию города.
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