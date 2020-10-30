Стало известно, каким будет ТЦ на месте Мытного рынка

Сейчас торговая площадка закрыта по предписанию Роспотребнадзора. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На месте закрывшегося Мытного рынка в Нижнем Новгороде появится торговый центр. Как рассказали в Министерстве строительства Нижегородской области, торговый центр будет располагать двухуровневой подземной парковкой, а также выставочными площадями для сельскохозяйственной продукции.

По данным ведомства, разрешение на строительство было выдано ООО «Мытный двор» администрацией города в далеком 2014 году. По документам это многофункциональное здание, а это значит, что кроме торговых площадей здесь могут располагаться офисы, банки, кинотеатр, кафе, досуговые учреждения и даже гостиница. Что именно из этого будет представлено в новом торговом центре, пока неизвестно.

С 2018 года выдачей разрешений на возведение подобных объектов стал заниматься региональный минстрой, который продлил действие разрешения на строительство ООО «Мытный двор» до 27 сентября 2023 года.

- Региональный государственный строительный надзор при строительстве объекта осуществляется инспекцией государственного строительного надзора Нижегородской области, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, в августе Мытный рынок с рабочим визитом посетил губернатор Глеб Никитин. Глава региона остался недоволен состоянием торговой площадки, отметив, что рынок будто «застрял в девяностых». В октябре Мытный рынок закрыли на три месяца в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемических требований.