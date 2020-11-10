Нижегородские экскурсоводы выступили против строительства торгового центра на месте Мытного рынка

На месте Мытного рынка хотят построить торговый центр. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская гильдия экскурсоводов выступила против строительства торгового центра на месте Мытного рынка. Сообщество направило официальное письмо в администрацию города и области, сообщила учредитель ассоциации Александра Шарова.

«Мы искренне обеспокоены ситуацией с Мытным рынком и считаем недопустимым решение судьбы исторического места Нижнего Новгорода без общественного обсуждения этого вопроса, - говорится в тексте письма. - Мы настаиваем на проведении профессиональной исторической и культурной оценки предлагаемого проекта и определение будущего территории Мытного рынка».

Экскурсоводы обратили внимание на то, что недопустимо разворачивать масштабную стройку в местах проведения основных праздничных мероприятий в год 800-летия Нижнего Новгорода.

Кроме того, они выразили недоверие к личности застройщика – нижегородского предпринимателя, владельца Мытного рынка Вагана Багдасаряна, «чья профессиональная биография навсегда испорчена безответственным подходом к восстановлению принадлежащего ему объекта культурного наследия «Шахматный дом».

Вместе с тем нижегородская гильдия экскурсоводов выразила готовность принять участие в обсуждении всех аспектов развития территории Мытного рынка.

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