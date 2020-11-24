Мытный рынок будет реконструирован к 800-летию Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мытный рынок на улице Большая Покровская Нижнего Новгорода будет реконструирован к юбилею города в следующем году. К апрелю 2021 года обновлённое здание уже должно быть открыто к посещению. Об этом сообщило GiperNN со ссылкой на владельца торгового объекта и генерального директора ООО «Мытный двор» Вагана Багдасаряна.

Как отметил владелец, строительство на территории Мытного рынка запланировано ещё на ближайшие два или три года. По проекту на объекте должна появиться подземная парковка, но сейчас её создать невозможно, поскольку документация 2011 года требует корректировки.

— Замгубернатора сказал, что проект ТЦ, которому уже девять лет, необходимо переделать. Пока эта идея отложена в сторону. Возможно, мы вернёмся к ней после 2022–2023 года. Сейчас пройдёт только реконструкция, нового здания не будет. Общественная палата, городское и областное руководство предлагают не трогать существующее здание, оставить все как есть. Нужно только привести в порядок рынок перед 800-летием города в августе 2021 года, — пояснил корреспонденту GiperNN Ваган Багдасарян.

Кроме того, гендиректор Мытного рынка добавил, что реконструкционные работы на объекте уже начались. Фасад здания будет отбелён и покрашен, а на прилегающей территории наведут порядок. После открытия рынка там по-прежнему будут продаваться мясо, фрукты и овощи и прочая сельхозпродукция.

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