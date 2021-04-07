Разлив неизвестного химического вещества обнаружили в Дзержинске

Непонятную жидкость химического происхождения обнаружили в Дзержинске. Место разлива находится недалеко от предприятия ОАО «Дзержинское Оргстекло». Об этом сообщает управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Сейчас территорию загрязненную химикатами обследуют специалисты, проводится работа по установлению причин разлива и поиску виновных лиц. В свою очередь, экологи уже произвели отбор проб неизвестной жидкости, чтобы понять, что это за вещество.

Дело взято на особый контроль Росприроднадзором, также решает вопрос о возбуждении административного расследования.

Напомним, что ранее на территории завода «Дзержинское Оргстекло» была обнаружена стая синих собак. Животных отловили и отправили на проверку в ветеринарный госпиталь, где и стало известно, что четвероногим ничего не грозит.

Кстати, после этого «инцидента» и огласки в соцсетях жизнь Шариков пошла в гору – двоих собак даже взяли «на работу» в администрацию Дзержинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!