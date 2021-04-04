У 276 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 4 апреля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 276 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 108 569 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 322 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 102 853 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заболеваемости постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заражённых не превышает 400 человек, а в последние дни — 300.

Напомним, Нижегородский регион показал хороший результат по снижению смертности — это отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Одна из причин достигнутого результата, по его мнению, — вакцинация.

К слову, по данным от 2 апреля, порядка 158 тысяч нижегородцев привились от коронавируса. 114,5 тысячи из них получили оба компонента вакцины.

Ранее мы сообщали, что пункты вакцинации населения от COVID-19 откроются в четырёх ТЦ Нижнего Новгорода.

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